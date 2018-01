De ballon gaat niet langer op in Oostende 00u00 0

Een ballonnetje oplaten, dat wordt voortaan afgeraden door de stad Oostende. "Milieuvervuilend, dodelijk voor de zeebewoners en niet meer van deze tijd", luidt het. Natuurbeschermers en biologen zijn enthousiast, maar zouden nog blijer zijn met een volledig verbod. Volgens schepen Tom Germonpré (sp.a) zijn ballonnen het meest voorkomende zwerfvuil op onze stranden - de Nederlandse Stichting De Noordzee stelt dat er op elke 100 meter Noordzeekust gemiddeld 12 ballonnen of stukken ervan liggen. "Dieren eten het plastic op, raken verstrikt in de linten en sterven", zegt Germonpré. "Bij ten minste 1 op de 50 dood gevonden stormvogels zitten ballonresten in de maag. Ook walvissen, schildpadden en dolfijnen zijn slachtoffer." Dus is bioloog Francis Kerckhof van het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen uitermate blij met de afradingspolitiek. Probleem: "Heel veel van die ballonnen komen uit Engeland, Nederland en Frankrijk of zelfs nog veel verder. Er is dus internationale actie nodig om ballonnen aan banden te leggen." (MU)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN