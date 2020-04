Exclusief voor abonnees De Backer wil dat alle zorgverleners getest worden 08 april 2020

Als het van minister Philippe De Backer (Open Vld) afhangt, worden de criteria voor testen op het coronavirus uitgebreid. Volgens de aanbevelingen van de experts moeten die in eerste instantie worden uitgevoerd op patiënten en zorgverleners met symptomen, maar De Backer wil dat uitbreiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn. Hij herhaalde dat de geambieerde capaciteit van 10.000 tests per dag al ruimschoots is gehaald, maar dat het probleem bij de uitrol dus zit bij de aanbeveling van de experten. "Ik werp geen steen", zei De Backer, maar hij wil dus dat meer zorgverleners getest worden. De Backer leidt de taskforce die er ook voor moet zorgen dat ons land over voldoende medisch materiaal beschikt: hij liet verstaan dat ons land momenteel al 40 miljoen chirurgische maskers heeft besteld, waarvan er 11,4 miljoen zijn geleverd en 7,6 miljoen verdeeld.

