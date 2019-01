De Backer: "Overheid moet aandelen in Proximus verkopen" 14 januari 2019

Philippe De Backer (Open Vld), ontslagnemend minister van Telecommunicatie, pleit ervoor om het overheidsbelang in Proximus de komende jaren af te bouwen. Dat zei hij in 'De Zevende Dag'. De staat is voor 53,6% aandeelhouder van Proximus. Niet meer van deze tijd, vindt De Backer. "Een regering leidt een land, geen bedrijven", aldus De Backer. Het is wel iets waarover de volgende regering zich zal moeten buigen - in lopende zaken kan de huidige er niet over beslissen. Vandaag ontvangt premier Michel (MR) de vakbonden van Proximus over de herstructureringen. Morgen wordt er gestaakt in het bedrijf.