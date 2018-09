De Backer noemt De Wever emotioneel ongeschikt 01 september 2018

Antwerps Open Vld-Lijsttrekker en staatssecretaris Philippe De Backer is hard voor zijn Antwerpse coalitiepartner, burgemeester Bart De Wever. Hij noemt hem "emotioneel ongeschikt om Antwerpen te leiden. Wat Antwerpen nodig heeft, is een burgemeester met empathie, die niet polariseert en zich oprecht interesseert in de problemen van zijn burgers." Volgens de liberaal "past deze stijl absoluut niet bij de burgervader van een stad die zowel sociaal als economisch erg divers is. Ik zou een andere toon aannemen". Verder stoort het De Backer dat De Wever bij problemen de schuld altijd op anderen schuift. Ondanks de zware woorden, sluit De Backer een nieuwe coalitie met N-VA in Antwerpen niet uit. (ADA)

