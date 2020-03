Exclusief voor abonnees De baai van Napels SCHERP GESTELD 16 maart 2020

Dries Mertens ging een beetje joggen in de lege straten van Napels. Iemand maakte daar een filmpje van, op het balkon waartoe in Italië iedereen is veroordeeld. Mertens had een monddoekje om, maar het mocht niet. Mertens wordt in Napels op de handen gedragen, dat maakt hem niet anders dan de anderen, die hun huis niet meer uit mogen.

