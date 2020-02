Exclusief voor abonnees De avonturen van Sophie Wilmès in Congo 07 februari 2020

Hét Belgische exportproduct dat een link met Congo heeft? Dat moet wel Kuifje zijn. En dus kreeg premier Sophie Wilmès (MR) tijdens haar driedaags bezoek aan het land een Kuifjestrip met haar naam overhandigd, net als eentje met die van minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) - ook mee op missie. De titel is een zinspeling op de strip 'Kuifje in Congo' uit 1930, die nochtans een kwalijke reputatie meetorst vanwege de neerbuigende koloniale sfeer. Het is de eerste keer in 10 jaar tijd dat een Belgische premier een bezoek brengt aan de voormalige Belgische kolonie. Wilmès had er gisteren onder meer een ontmoeting met de Congolese president Félix Tshisekedi. Ze is in het land om de 'hernieuwde vriendschap' tussen de twee landen te bezegelen.

