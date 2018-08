Dé attractie: houten 'wandelboulevard' 16 augustus 2018

Met droge én zandvrije voeten over een festivalweide wandelen, het gebeurt niet vaak. Dankzij hittegolven of onweersbuien wordt die vaak herschapen in een stof- of modderpoel, maar dat was deze editie buiten de Pukkelpop-organisatie gerekend. Die legde over de hele weide een 'wandelboulevard' aan. "Een stevige houten vloer van liefst 528 meter die langs de Main Stage passeert en uitkomt aan de Boiler Room", vertelt Chokri Mahassine. "We zijn ervan overtuigd dat het een succes zal worden." En dat was het pad al op dag één. "Hoe cool is dit?", reageren Shani (16) en haar vier vriendinnen uit Ternat, die speciaal voor Dua Lipa komen. "Het is onze eerste keer op Pukkelpop en dit wandelpad maakt het terrein toch iets mooier, dat zie je zo. En ook die vlaggen zijn 'megachic'."

