De antiheld: Filip De Wilde "Zo snel mogelijk vergeten" 08 december 2018

00u00 0

"Ik kreeg echt de zwartepiet toegeschoven." Filip De Wilde (54) wordt niet graag meer herinnerd aan het debacle in Bremen. "Het is slechts een voetnoot, geen wereldschokkende gebeurtenis. Toch?" De voormalige Rode Duivel werd door de buitenwereld met de vinger gewezen voor de nederlaag. "Ik heb in die wedstrijd twee fouten gemaakt en ik heb mijn deel van de verantwoordelijkheid daarvoor opgenomen. En ik zeg duidelijk 'een deel'. Kijk: op dat niveau wordt er verwacht dat je foutloos bent. (denkt na) Zulke zaken probeer je zo snel mogelijk te vergeten. Maar ik ben er niet geschonden uitgekomen - ik heb nadien nog zo'n twaalf jaar gevoetbald. Weet je, we zouden ons beter focussen op het feit dat we toen goed meededen in de groep en dicht bij de halve finale van de Champions League stonden." (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN