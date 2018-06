De 'Amerikaan' 25 juni 2018

Romelu Lukaku: dat is ook Amerikaanse beats, Amerikaanse helden, Amerikaanse attitude. "Als iemand met een betere top vijf afkomt, dan geef ik muziek voorgoed op", zei Lukaku een aantal jaar geleden, toen hij zijn favoriete songs mocht opsommen. Lukaku houdt van hiphop. Tijdens zijn pubertijd raakte hij in de ban van de Amerikaanse beats - 'All Eyez on Me' van de overleden Tupac was zijn eerste album. Sindsdien spiegelt hij zich ook aan de excentrieke levensstijl van rappers en basketbalspelers, inclusief cool en zelfverzekerdheid. Het was geen toeval dat hij bij zijn eerste officiële persconferentie bij Anderlecht een trui droeg van Def Jam Recordings, platenlabel dat mee de hiphop hertekende. Muziek is zijn tweede passie. Op afzonderingen van de Rode Duivels heeft hij steevast zijn draagbare dj-set bij. In zijn villa in Manchester heeft hij zelfs zijn homestudio. "Ik luister naar nieuwe stuff, maar 85 procent van mijn albums zijn old school classics uit de nineties." Niet toevallig tekende hij onlangs een contract bij RocNation , de talentenfabriek van Jay-Z, naast popsterren als Rihanna, Shakira en Mariah Carey. De rapper is een van zijn idolen. Roc Nation gaat de Rode Duivel promoten in de VS. (KTH)

