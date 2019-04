Exclusief voor abonnees De allerstrafste achtbanen ter wereld KIJK! 06 april 2019

00u00 0

DE SNELSTE 240 KM/U

Formula Rossa

Waar: Ferrari World in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)

Geopend: 4 november 2010

Topsnelheid: 240 km/u

Lengte: 2.070 meter

Hoogste punt: 52 meter

Hoogste G-kracht: 4.8

Duur: 1 min 32 sec

Inzittenden: 16 per rit

Krachttoer: Vanuit stilstand worden de wagentjes weggekatapulteerd om na amper 4 seconden al die waanzinnige topsnelheid van 240 km per uur te bereiken. Alle inzittenden moeten zelfs verplicht een veiligheidsbril dragen om hun ogen te beschermen tegen crashes met nietsvermoedende insecten. Niet toevallig vormt deze rollercoaster een eerbetoon aan de legendarische Formule 1-racewagens van Ferrari.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen