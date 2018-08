De aliens van de diepzee 18 augustus 2018

Haaien, je hebt ze in alle maten en gewichten. In de oceanen en zeeën zwemmen er meer dan 500 verschillende soorten van rond, waaronder de meest vreemde creaturen. Zoals de reuzenhaai, die je liever niet ontmoet tijdens een zwemtochtje. Zeker niet als je plankton bent, want dat is het favoriete gerechtje van deze kolos. Met zijn indrukwekkende muil opengesperd filtert een beetje reuzenhaai 450 ton oceaanwater per uur!

