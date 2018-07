De aarde is al bijna op voor dit jaar 25 juli 2018

Na 'Tax Liberation Day' - waarop we in theorie niet langer belastingen betalen - is er ook 'Earth Overshoot Day'. Dat is de dag waarop de hulpbronnen van de aarde zijn uitgeput, en die valt dit jaar op 1 augustus. Dat is twee dagen vroeger dan in 2017, zo berekende de ngo Global Footprint Network. Die gaat het menselijk gebruik van materialen als hout en voedsel na, en becijfert de CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen en de milieuschade aangericht door woningbouw. Volgens de organisatie put de mensheid de natuur momenteel 1,7 maal sneller uit dan onze planeet nodig heeft om zich te herstellen. Die "ecologische overconsumptie" zorgt onder meer voor ontbossing, bodemerosie, een gebrek aan vers water en de opbouw van CO2 in de atmosfeer. Enkel als we stoppen met het plunderen van de planeet en het gebruik van fossiele brandstoffen, kan de toekomst de mensheid nog toelachen, meent Global Footprint Network.

