De 80-jarigen worden geisha's in Japan 28 maart 2019

De wereldreis van de 80-jarigen zit er bijna op. Na stops in de VS, Mexico, IJsland, Dubai, Zuid-Afrika, Thailand en Mongolië reist de groep als afsluiter naar Japan, een bestemming die werd uitgekozen door Mariette. Zij is een podiumbeest pur sang. Meer dan 20 jaar lang voerde ze in rusthuizen shows op en dat mag ze in Japan nog eens opnieuw doen, in traditionele geishaklederdracht (foto). "Ik ben sprakeloos van geluk", zegt ze.

