De 4 vraagtekens 19 februari 2018

Naesen

Naweeën van ziekte

De Belgische kampioen trok met ambitie naar de Ruta del Sol, maar kon door ziekte niet voluit gaan. Een smet(je) op de voorbereiding naar de Omloop toe. "Ik ben gezond op het vliegtuig naar Spanje gestapt, maar ziekjes aangekomen." De kopman van AG2R sukkelde even met de luchtwegen en onderging tot gisteravond een antibioticakuur. "Ik maak me geen al te grote zorgen, maar leuk is het niet." Gezondheidsperikelen of niet, de Belgische kampioen toonde zich in Spanje wel een prima loods voor Clément Venturini.

