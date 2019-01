Davy Gilles toont voor het eerst al zijn kinderen 10 januari 2019

00u00 0

Een primeur op tv deze week, in 'Groeten Uit'. Voor de allereerste keer treedt De Romeo's-zanger Davy Gilles (42) met alle vier z'n kinderen naar buiten. Samen met z'n vrouw Sasha Rosen (40) heeft hij een zoon, Beau (7), en een dochter, Noa (4). Maar Davy heeft nog twee andere kinderen: Sam (16) en Maxime (9). De hele bende heeft zich voor VTM terug naar 1988 laten katapulteren. Dat jaar was Davy twaalf en nam hij deel aan zangwedstrijden. Met z'n allen meedoen aan 'Groeten Uit', dat hebben Davy, Sasha en de kinderen vooraf uitgebreid besproken. En ze waren allemaal laaiend enthousiast. "Vooral omdat de kinderen nieuwsgierig waren naar de jeugd van hun papa", zegt Gilles. "En voor mij is dit een mooi aandenken voor later. Al heeft het programma me ook doen inzien dat ik meer momenten met iedereen samen moet inlassen. De laatste tien jaar loop ik mezelf een beetje voorbij door de drukte met De Romeo's en ons zangduo Sasha & Davy. Daar wil ik verandering in brengen." (MVO)

