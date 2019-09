Exclusief voor abonnees Davy Brocatus in jury 'Dancing With The Stars' Zeven jaar na 'Sterren op de dansvloer' 10 september 2019

Davy Brocatus (47) vervoegt dit najaar de jury van 'Dancing With The Stars'. Daarmee maakt de voormalige topdanser zijn rentree in het format, want Davy was van 2006 tot 2012 al jurylid in 'Sterren op de dansvloer' - toen nog op VTM.

