Davis Cup: België zonder Goffin naar Hongarije

Op 6 en 7 maart speelt het Belgische Davis Cup-team in het Hongaarse Debrecen voor een plaats in de finaleronde in Madrid. Kapitein Johan Van Herck kan daarbij wel niet rekenen op David Goffin (ATP 10). "David wil voorrang geven aan zijn voorbereiding op de hardcourttoernooien van Indian Wells (12 maart) en Miami. Spijtig dat we niet de sterkst mogelijke ploeg kunnen opstellen." Ergens wel een logische keuze van Goffin, die de afgelopen dagen profiteerde van wat vrije tijd om in de Haute-Savoie te gaan skiën, daar hij enkele dagen voor het belangrijke, Amerikaanse tweeluik in een Hongaarse zaal zou moeten gaan tennissen op gravel. België, dat ook Steve Darcis zag afhaken, zal het dus moeten stellen met Kimmer Coppejans (ATP 152), Ruben Bemelmans (ATP 226), Arthur De Greef (ATP 331) en de dubbelspecialisten Sander Gillé en Joran Vliegen. Hongarije zal vooral teren op Marton Fucsovics (ATP 70) en Attila Balazs (ATP 79). Het wordt daardoor geen sinecure om voor het tweede jaar op rij mee te doen aan de eindronde van de Davis Cup. "Onze ervaringen uit het verleden leren ons wel dat we voor sterke teamprestaties kunnen zorgen", aldus Van Herck. Vorig jaar in februari ging dezelfde ploeg winnen in Brazilië waardoor ons land naar Madrid mocht. Daar raakte België, met Goffin, niet voorbij de poulefase. (FDW)

