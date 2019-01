Davis Cup: B-team naar Brazilië 23 januari 2019

Op 1 en 2 februari speelt België in Uberlandia een kwalificatieduel met Brazilië voor een plaats in de eindfase van de Davis Cup. Zonder David Goffin en Steve Darcis wordt dat echter een moeilijke opdracht. Beide speerpunten geven voorkeur aan hun eigen carrière. Kapitein Johan Van Herck, die ook nog een geblesseerde Ruben Bemelmans (ATP 113) zag wegvallen, selecteerde Arthur De Greef (ATP 199), Kimmer Coppejans (ATP 214) en het dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen, terwijl er eigenlijk vijf spelers zijn toegelaten om voor een klein mirakel te zorgen. Op hoogte, in zaal en op een gravelbaan zal het nationale team boven zichzelf moeten uitstijgen om de Braziliaanse gravelspecialisten uit het eindtoernooi eind november in Madrid te houden. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn spelers de wapens hebben om Brazilië te kloppen", maakte Van Herck zich sterk. Bij verlies degradeert België naar de regionale zone van de Davis Cup. (FDW)

