Davino Verhulst even Rode Duivel 25 mei 2018

Verrassend gezicht gisteren (en vandaag) op training bij de Rode Duivels. Niemand minder dan Lokeren-doelman Davino Verhulst nam namelijk plaats tussen de palen. Dit omdat de vaste doelmannen ontbraken. Ook Jens Teunckens (Club Brugge) was van de partij. Voor Verhulst is dit een opsteker van jewelste nadat hij op 26 april nog geopereerd werd aan de elleboog. "Ik ben Erwin eeuwig dankbaar voor deze ervaring", zei Verhulst. Lemmens, keeperstrainer van zowel de nationale ploeg als van Lokeren, sloeg twee vliegen in één klap door Verhulst op deze manier extra trainingsritme te laten opdoen. Bondscoach Roberto Martínez zag er geen graten in. Ook vandaag traint hij mee. (MVS)