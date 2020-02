Exclusief voor abonnees Davies verlaat Anderlecht in onderling overleg 05 februari 2020

00u00 0

"Persoonlijke redenen." Dat is de verklaring waarom Simon Davies (45) Anderlecht verlaat. De Welshman arriveerde deze zomer in het zog van Vincent Kompany als hoofdcoach-op-papier, maar was sinds de komst van Frank Vercauteren niet meer dan een veldtrainer. RSCA liet Davies, die sinds zijn degradatie fel leed onder het gemis van zijn familie, in onderling overleg vertrekken. Het is onduidelijk of Anderlecht vervanging voorziet binnen de technische staf. (PJC)