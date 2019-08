Exclusief voor abonnees Davies: "Kums? Alles kan snel veranderen" 02 augustus 2019

00u00 0

Het kan maar hoop bieden. Volgens Simon Davies maken Sven Kums en Adrien Trebel nog steeds deel uit van de plannen in het Astridpark. "Want die jongens liggen hier onder contract", zette de Anderlecht-coach de deur op een kier. "En ze trainen goed, dus... In het voetbal kan alles snel veranderen." Was het maar waar, denken die twee wellicht, ook wat betreft de interesse. Voor Kums en Trebel is er nauwelijks belangstelling, terwijl een vertrek wel de beste oplossing lijkt. (PJC)