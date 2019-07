Exclusief voor abonnees Davies: "Kompany kapitein? Niet per se" 26 juli 2019

"Hoe ik me voel? Excited." Simon Davies staat voor zijn eerste competitiewedstrijd als Anderlecht-trainer. "Ik sta te popelen om eraan te beginnen. We hebben er een goeie voorbereiding opzitten", aldus de 45-jarige Welshman. "De spelers staan open voor de manier van spelen die Vincent en ik willen. We kunnen matchen controleren, maar in de zone van de waarheid moeten we nog efficiënter worden. We zijn nog niet op topniveau." Speler-manager Kompany maakt hoogstwaarschijnlijk zijn comeback in het Astridpark. "Of hij ook kapitein zal zijn? Niet per se. Ach, het is maar een aanvoerdersband. En we hebben meerdere leiders in de ploeg." (ABD)