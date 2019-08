Exclusief voor abonnees Davies: "Eerste helft het beste Anderlecht" 10 augustus 2019

De stem van Simon Davies was ook nu weer de stem van Vincent Kompany na de wedstrijd. "De eerste helft was het beste wat we dit seizoen al hebben laten zien. Gedurende 20 minuten speelden we echt zeer goed en creëerden we een pak kansen. Alleen maakten we ze niet af. Ook de kwaliteit van de laatste pass liet vaak te wensen over. Maar dit is wel een prestatie die vertrouwen geeft. De toekomst ziet er hoopvol uit. Mooi dat het publiek na de match applaudiseert, maar onze fans verdienen ook zeges." (MJR)