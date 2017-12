David vs. De Reus 35 David Van de Steen 00u00 0

Moedig. Met geen ander woord valt de strijd te vatten die deze Aalstenaar nu al 32 jaar lang voert. Als ware hij David - toeval bestaat niet - tegen Goliath. Een levensmissie, de zoektocht naar de waarheid achter de Bende van Nijvel. Van de Steen verloor als 9-jarige zijn zus Rebecca, zijn mama Marie-Thérèse en zijn vader Gilbert. Zelf overleefde hij maar op het nippertje de laatste van een reeks gruwelijke raids in de eerste helft van de jaren 80. 25 anderen niet. Eind oktober leek een tip van de mysterieuze sluier die over 's lands beruchtste misdaaddossier hangt eindelijk opgelicht te worden. De Reus - of één van de reuzen, afhankelijk van welke theorie je gelooft - kreeg een gezicht en een naam. Christiaan B. Ex-rijkswachter uit Aalst. "Volgend jaar hoop ik dat we meer zullen weten", zei Van de Steen begin november op de herdenking voor de Bendeslachtoffers. Want het leek even alsof David Goliath eindelijk aan het wankelen had gekregen. Maar twee maanden later heeft het - volgens justitieminister Koen Geens ooit gemanipuleerde - gerecht nog geen enkele stap vooruit gezet. Ondanks het aandikken van het speurdersteam tot 15 voltijdse krachten en 450 bruikbare tips. Wie? Waarom? Onder wiens bevel? Pas als die vragen beantwoord worden, is Davids Reus eindelijk verslagen. (KSN)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee