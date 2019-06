Exclusief voor abonnees David scoort twee keer, Ochoa houdt de nul Gold Cup 17 juni 2019

AA Gent-aanvaller Jonathan David (19) heeft zich bij Canada tot 'man van de match' gekroond. Hij scoorde twee keer in de 4-0-overwinning van de Canadezen tegen Martinique op de Gold Cup. Bij zijn eerste strafte hij een verdedigende blunder uitstekend af, bij de tweede bleef hij eveneens koel oog in oog met de doelman. "An amazing feeling, een geweldig gevoel", reageerde David na afloop. "We moesten een statement maken en winnen." Zeker met Mexico als volgende tegenstander. David: "Wellicht één van de beste ploegen op de Gold Cup."

