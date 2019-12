Exclusief voor abonnees David maandag terug in Gent 14 december 2019

Jonathan David woont vandaag in Canada de begrafenis van zijn moeder bij, maandag komt hij terug naar Gent. "Ik had hem deze week aan de telefoon, Jonathan is mentaal sterk", zegt Jess Thorup. "Ik kreeg ook elke dag een update van Stijn Matthys, die Jonathan in Canada mentaal en fysiek begeleidde. Jonathan maakt moeilijke momenten door, maar hij heeft goed getraind. Hij zal klaar zijn voor de voorbereiding op de topper tegen Club Brugge." David werd eerder deze week verkozen tot 'Canadees speler van het Jaar'. (RN)