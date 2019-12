Exclusief voor abonnees David keert pas terug na 14 december 07 december 2019

"We spelen tegen een team dat volgens mij tot het einde mee gaat doen voor play-off 1, maar ik verwacht een reactie na de uitschakeling in de beker", zegt Jess Thorup voor het duel met Zulte Waregem. Dat zal moeten gebeuren zonder Jonathan David. "We staan in contact met hem. Het probleem is dat de begrafenis van zijn mama pas op 14 december plaatsvindt, omdat zijn grote familie van over de hele wereld naar Canada moet. We hebben beslist om hem bij zijn familie te laten, maar we gaan wel iemand van de staf naar Canada sturen om hem fysiek te begeleiden. We willen zeker zijn dat hij op het hoogste niveau terugkomt, zodat hij dan onmiddellijk inzetbaar is." David mist ook de duels tegen Oleksandrija en Oostende, maar zal wel weer van de partij zijn voor de topper tegen Club Brugge. Chakvetadze is fit, maar behoort nog niet tot de selectie. Maandag speelt hij mee in een onderlinge duel tegen de U21. (RN)

