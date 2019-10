Exclusief voor abonnees David Clarinval nieuwe minister 28 oktober 2019

00u00 0

David Clarinval (43) wordt de opvolger van Sophie Wilmès als minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid in de regering van lopende zaken. In 2000 werd hij op 25-jarige leeftijd de jongste burgemeester van het land na een duel met zijn oom in de kleine gemeente Bièvre. Ondertussen is hij uitgegroeid tot het liberale boegbeeld van de provincie Namen. Clarinval heeft zich vooral gespecialiseerd in economie en energie. De nieuwe minister is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is naast de politiek ook medebestuurder van Clarinval Constructions, een bouwbedrijf met een 60-tal werknemers. (EV)

