David Beckham lanceert eigen beautylijn

Hij staat al sinds jaar en dag bekend als de ultieme metroseksueel, en dus achtte David Beckham (42) de tijd rijp om een eigen beautylijn te beginnen. Samen met L'Oréal lanceert hij 'House 99', een assortiment voor mannen. De naam verwijst naar het jaar 1999. "Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak was 1999 een mijlpaal in mijn leven", vertelt de ex-voetballer aan het Britse blad 'Women's Wear Daily'. "Mijn zoon Brooklyn werd geboren, ik ben getrouwd en ik won drie bekers met Manchester United." Vrouwlief Victoria - die zelf al een samenwerking aanging met Estée Lauder - deed ook haar duit in het zakje voor House 99. "Zij heeft een neus voor wat goede verzorgingsproducten zijn en wat niet. Ze heeft me dan ook goed geholpen bij de samenstelling van het assortiment." Dat bestaat uit een dagcrème, een shampoo, een conditioner, een haarstylingsproduct, een scrub, een gezichtsreiniger, een scheercrème en een baard- en haarbalsem. Het merk is vanaf 1 februari exclusief te koop bij het warenhuis Harvey Nichols in Londen. Op 1 maart zal de verkoop uitbreiden naar 19 andere landen, al is het nog niet duidelijk of de producten ook te koop zullen zijn in België. (TVM)

