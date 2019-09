David (37) komt om in brandende wagen na podiumplaats op EK: “Gestorven in auto waar hij zo van hield” CMG VHS FEL

25 september 2019

05u00 2 De Krant Ze haalden afgelopen weekend nog podiumplaatsen op het Europees kampioenschap, maar op de terugweg uit Italië sloeg het noodlot toe. David Dewyn (37) en Wim Dhaese (44), twee goede vrienden en autoliefhebbers uit Harelbeke, raakten betrokken bij een zware crash op de snelweg in het Oostenrijkse Tirol. Wim kon uit hun brandende auto worden gered, voor David kwam alle hulp te laat.

De twee vrienden waren zondagavond op de terugweg uit het Italiaanse Montichiari, een dorpje tussen Verona en Milaan, toen het in de buurt van het Oostenrijkse Innsbruck fout liep. Ze namen er het voorbije weekend deel aan het Europees kampioenschap dBdrag, een wedstrijd waarbij je een zo luid mogelijk monotoon geluid uit een auto volgestouwd met versterkers en speakers moet krijgen.

Controle verloren

Rond 21.35 uur raakte David Dewyn (37) uit Harelbeke echter van de weg bij een afrit niet ver van Innsbruck. "De personenwagen wilde op het laatste moment de afrit Hall/West nemen, maar de bestuurder verloor de controle over het stuur", klinkt het bij de lokale politie. Bij het manoeuvre raakte de wagen van David en Wim een andere wagen, waarop ze rond hun as tolden en in de omgekeerde rijrichting tegen de vangrail tot stilstand kwamen. "De wagen vatte vrijwel onmiddellijk vuur", aldus de politie.

Drie andere bestuurders deden wat ze konden, maar voor David kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse in de brandende wagen. Wim, die volgens onze informatie als passagier lag te slapen op het moment van het ongeval, werd door omstaanders uit het brandende wrak gehaald. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis en herstelt intussen in een gewone kamer in het ziekenhuis van zijn verwondingen. "Wij zijn onderweg naar Tirol, maar weten nog niet wat er juist is gebeurd", klonk het gisteren bij een broer van Wim. "Het is een vreselijke klap, maar hij komt er wel bovenop."

In een Facebookbericht nemen enkele goede vrienden van David afscheid van de jonge vader, die een dochter van 13 achterlaat. "Op de terugweg van de Europese finale dBdrag is het ergst denkbare gebeurd", staat er te lezen. "Team DG-Technologies is met 6 leden vertrokken, maar helaas komen we maar met 5 terug... Onze innige deelneming aan al zijn dierbaren..."

Dieter Goossens, die samen met David en Wim deelnam aan de wedstrijd, was gisteren te aangeslagen om te reageren op het ongeval. "Ik kan enkel zeggen dat dit verschrikkelijk is, wij waren en zijn een hechte vriendengroep", klonk het. "Voorts willen we in sereniteit afscheid nemen van David." Ook bij BFS Europe, een onderdeel van de Balieu International Group, waar Wim en David werken, wordt verslagen gereageerd. "David was een fantastische collega, die als mechanieker met veel verschillende diensten en mensen in contact kwam", klinkt het bij een personeelsverantwoordelijke. "Hij was zeer geliefd en zal door velen worden gemist."

Medailles bij de vleet

David en Wim maken al jaren deel uit van het 'Team DG Technologies' uit Antwerpen, dat heel Europa afreist en succesvol deelneemt aan de wedstrijden met hun omgebouwde auto's. Zowel Wim als David bemachtigde afgelopen weekend een bronzen medaille in hun categorie, en ook in eerdere edities verzilverden ze hun jarenlange passie voor wagens met meerdere podiumplaatsen. "David is gestorven op de terugweg van één van zijn grootste passies", klinkt het bij kennissen. De familie van David was gisteren niet bereikbaar. (CMG/VHS/FEL)