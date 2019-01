Dauda naar Cadiz 25 januari 2019

Anderlecht is een spits armer. Als alles goed verloopt, ondergaat Mohammed Dauda vandaag zijn medische testen bij Cadiz. De Spaanse club, momenteel zevende in tweede klasse, heeft al een akkoord met de speler. Enkel Anderlecht moet zijn definitieve fiat nog geven. Cadiz huurt de 20-jarige Ghanees tot het einde van het seizoen. Het betaalt het loon van de spits, evenals een bescheiden huurvergoeding. De Spanjaarden bedongen ook een aankoopoptie. Dauda stond ook in de belangstelling van Vitesse en enkele clubs uit de Bundesliga. (NVK)