Exclusief voor abonnees Datum Bekerfinale ligt nog niet vast, maar het zal 22 maart worden 08 februari 2020

Club Brugge - Antwerp, met blauw-zwart dus als thuisploeg, is de officiële affiche van de bekerfinale. Dat werd gisteren in het bondsgebouw geloot. Wanneer die gespeeld wordt, kon de KBVB nog niet beslissen. "De vergaderingen met de bevoegde autoriteiten kunnen pas de volgende dagen plaatsvinden", luidde het in een officieel communiqué. "Op basis daarvan zullen datum en aftrapuur van de finale zo snel mogelijk bevestigd worden." Volgens ons kan enkel zondag 22 maart als mogelijke datum overblijven, aangezien Club - als het in de Europa League doorstoot ten koste van Man United - op donderdag nog in actie komt. Bij beide clubs hopen ze dat er snel uitsluitsel komt, zodat de ticketverkoop op gang kan komen. Wat wél beslist werd: de Club-fans zullen in tribune 1 en 2 zitten, die van Antwerp in tribune 3 en 4. (MVS)

