DATS 24 lanceert mobiel tanken 10 januari 2019

Gedaan met zoeken naar je tank- of betaalkaart. DATS 24, de brandstofleverancier van Colruyt Groep, wordt het eerste bedrijf waar je voortaan mobiel kan tanken. Klanten die op deze gebruiksvriendelijk manier willen tanken, moeten wel over de Xtra-app beschikken, en moeten de betaalfunctie geactiveerd hebben. "Momenteel heeft al 10% van de meer dan 4,5 miljoen klanten die een Xtra-app hebben dat gedaan", vertelt pr-manager Maarten Van Houdenhove. Wie die betaalfunctie heeft, kan aan de slag. De app registreert meteen aan welk tankstation je aankomt, en dan volstaat het om vanuit je wagen het pompnummer in te geven. Na de tankbeurt verschijnt op het scherm meteen hoeveel er werd getankt, net als de afrekening en de korting die je als DATS 24-klant geniet. Die bedraagt 5 cent per liter. De volgende dag zal de betaling via domiciliëring gebeuren. DATS 24 heeft het systeem één maand lang getest met 80 Colruyt-personeelsleden. Vandaag wordt het systeem in alle 126 tankstations uitgerold. DATS 24 is daarmee de eerste speler die mobiel tanken daadwerkelijk doorvoert. Total had eerder al zo'n operatie aangekondigd. (FrD)

