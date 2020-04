Exclusief voor abonnees Daten lukt ook prima met tourette 16 april 2020

De prijs voor het schattigste koppel in 'First Dates' gaat vanavond ongetwijfeld naar Owen (19) en Jessie (20). Overladen door zenuwen zit Owen met een gin-tonic in de hand te wachten op zijn onbekende afspraakje. Hij hoopt dat ze "rondingen op de juiste plek" heeft, maar vooral dat hij zijn tics de baas zal kunnen. De jonge ITC'er heeft immers het syndroom van Gilles de la Tourette, waarbij hij ongecontroleerde spierbewegingen en geluiden produceert. Jammerlijk detail: ze worden erger als je zenuwachtig bent. Wanneer Jessie binnenkomt, trekt Owen grote ogen. Maar al gauw krijgt hij een warme glimlach terug. Hij gooit zijn beperking meteen op tafel. "Maar mij ga je niet horen schelden", beëindigt Owen zijn relaas. De reactie van Jessie kan niet beter zijn. "Dat is niet erg, hoor. Maar als je je niet gedraagt, kan ik wél beginnen te schelden", lacht ze. (DBJ)

