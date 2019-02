Dat wordt nog lastig op 27 mei 16 februari 2019

00u00 0

Op basis van 'De Grote Peiling' zijn er vier coalities mogelijk, al zijn ze allesbehalve evident. Het wordt dus lastig onderhandelen de dag na de verkiezingen. Verschillende partijen hebben al enkele deuren gesloten. Maar zijn die ook echt op slot? Premier Michel zou ook nooit met N-VA besturen, weet u nog? Belangrijk om te benadrukken: 2 of 3 zetels tekort in een peiling, dat stelt weinig voor. Traditioneel scoort de PS in realiteit bijvoorbeeld altijd beter dan in de peilingen, terwijl het bij de groenen omgekeerd is. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN