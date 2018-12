Dat wordt goddelijk winkelen: Delhaize opent supermarkt in kerk 07 december 2018

Warenhuisketen Delhaize gaat een vestiging bouwen in de monumentale Sint-Annakerk in de Gentse binnenstad. Dat is een primeur in Vlaanderen. In april deed het stadsbestuur een oproep voor herbestemmingsprojecten in de kerk - een uitdaging, omdat het gebouw geklasseerd is en er uitgebreide restauratiewerken nodig zijn. Het schepencollege koos het plan van het Consortium Markthal, waar Delhaize deel van uitmaakt. "In het koor, achter het altaar, komt ook een restaurant", vertelt schepen Christophe Peeters. "Waar het orgel staat, komt een wijnbar." (VDS/FrD)