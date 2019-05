Exclusief voor abonnees Dat verdient een filefuif Kennedytunnel wordt 50 28 mei 2019

00u00 0

Verrassend verjaardagsfeestje: op vrijdag is het precies 50 jaar geleden dat de John F. Kennedytunnel in Antwerpen geopend werd door koning Boudewijn. Inmiddels is die met gemiddeld 160.000 auto's per dag één van de drukste verkeersknooppunten van Vlaanderen. Een tijdelijke expo in de Sint-Annatunnel biedt een blik op het verleden en de toekomst. Je kunt er de nieuwe Scheldetunnel zien die op Linkeroever onder de grond gaat en op Rechteroever uitkomt aan het Noordkasteel. De expo loopt vanaf donderdag tot eind augustus.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis