Dat van die kus moest de juf geen twee keer zeggen 22 februari 2019

00u00 0

In de Mikadoschool in het West-Vlaamse Dentergem weten ze hoe ze hun kleuters warm moeten maken voor het schoolfeest van dit weekend. Drie kleine koppeltjes mochten voor de gelegenheid in het huwelijksbootje treden in het gemeentehuis. Met ringen, bloemen, de juiste outfit, een échte schepen én in het geval van Odiel en Olivia: een klinkende kus. Nee, dat moest de juf hen geen twee keer zeggen. (VDI)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN