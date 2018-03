Dát standbeeld heeft hij verdiend 03 maart 2018

Als het van Harvey Weinstein (65) zelf afhing, had hij wellicht al lang een standbeeld gekregen. Nu is het zover: een gouden versie van de studiobaas prijkt op de Walk of Fame... maar dan wel één waarop hij in een openhangende kamerjas, satijnen pyjamabroek en pantoffels op een chaise longue zit. Een Oscarbeeldje houdt hij dicht bij z'n kruis. Boenk erop, dat kunstwerk van straatartiest Plastic Jesus. "Veel mensen dachten dat de 'casting couch' tot het verleden behoorde, maar het blijkt nog altijd een onderdeel van de cultuur in Hollywood", aldus de kunstenaar. Het standbeeld staat vlak bij het Dolby Theatre, waar zondag de Oscars worden uitgereikt. Het wordt er ongetwijfeld aanschuiven voor een selfie met het standbeeld.

