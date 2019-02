Dat ruige laagje kraste je zó weg Scabs-gitarist Willy Willy sterft op 59ste 15 februari 2019

Nog geen week nadat hij met The Scabs een Lifetime Achievement Award in ontvangst mocht nemen op de MIA's, heeft Willy Willy de strijd tegen kanker verloren. De gitarist overleed woensdagavond in het bijzijn van zijn vrouw en vrienden. Onder hen ook Guy Swinnen. "Als iemand een rocker genoemd mocht worden, dan hij wel", zegt de aangeslagen frontman van The Scabs. Willy Willy zag er misschien wel uit als een ruige rocker, onder dat kraslaagje ging volgens iedereen die hem kende een zachtaardige man schuil. Het optreden van The Scabs vanavond in Diksmuide gaat gewoon door. "Zo zou Willy het gewild hebben." (DB)

