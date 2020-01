Exclusief voor abonnees Dat noemen ze pas een zwanenzang Jean Paul Gaultier 23 januari 2020

00u00 0

Zijn allerlaatste modeshow was het, en wat voor één. Jean Paul Gaultier, enfant terrible van de Franse mode, heeft na 50 jaar carrière afscheid genomen in stijl. De ontwerper die de wereld de mannenrok, de punt-bh en het Bretonse streepjesshirt schonk, rijgde in het Châtelettheater in Parijs al zijn hoogtepunten van de voorbije decennia aan elkaar. Zijn zwanenzang ging van start met een doodskist die het podium werd opgedragen, voorzien van twee kegels op het deksel - een knipoog naar het bekende puntkorset van Madonna dat Gaultier in 1990 in één klap wereldberoemd maakte. Maakten eveneens een comeback: zijn streepjesshirts en matrozenhoedjes. Maar ook: veel leer, veel bloemen, veel gekke creaties, maar evengoed strakke businesslooks - geheel in zijn eigen stijl, natuurlijk. Op het podium de crème de la crème van de modewereld, met onder anderen Dita Von Teese en Gigi Hadid die Gaultiers allerlaatste creaties showden. En dan hadden zijn modellen hem nog niet met z'n allen in de lucht gegooid.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis