Exclusief voor abonnees Dat krijg je, als Club er zin in heeft 4-0 27 december 2019

00u00 0

Invaller Okereke stond nog maar net op het veld tegen Zulte-Waregem of hij scoorde twee goals in drie minuten tijd. Het werd uiteindelijk 4-0. Club had duidelijk zin in een kerstfeestje. "We wilden de fans nog eens verwennen", zegt coach Clement. "Dat hebben m'n spelers gedaan."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Clement

Club

Zulte-Waregem

Okereke

sport

sportdiscipline

voetbal