dat kan een klein kind

Wie beweert dat hij dat niet kán, zo'n mondmasker maken, heeft nu officieel geen excuus meer. De driejarige Fem bewees gisteren: het is kinderspel. Het meisje hielp mee op de 'patroonknipdag' in het Oost-Vlaamse Oosterzele. Daar werd de stof voor 2.500 maskers in de juiste patronen geknipt. Die stukken stof worden de komende dagen door naaisters thuis in elkaar gezet en later verdeeld door de gemeente. (DVL)

