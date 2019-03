Dát kampioenschap hadden we nog niet: Bruggeling wint BK Risk 04 maart 2019

Noem Paul Floreal (58, foto) voortaan gerust 'Paul de Veroveraar', want de Bruggeling is sinds zaterdag Belgisch kampioen Risk. De allereerste, bovendien: nooit eerder werd een BK Risk georganiseerd. Paul toonde zich in het twee uur en achttien minuten durende finalespel van de wedstrijd de koelbloedigste. Het gezelschapsspel, waarbij je zoveel mogelijk werelddelen moet veroveren, bestaat al sinds 1957 en is een echte klassieker. Toch kreeg de organisatie van het BK minder deelnemers over de vloer in Brugge dan verhoopt: 47, terwijl op een honderdtal gerekend werd. Al smaakt de overwinning daarom niet minder zoet voor Paul. "Risk is leuk omdat je vooruit moet denken en erg strategisch kan spelen. Al moet ik toegeven dat ik heel veel geluk heb gehad." (BHT)

