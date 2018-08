Dat heet dan een rivierwandeling 03 augustus 2018

Doorgaans is de Dreisam een idyllische stroom in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Maar dezer dagen schiet er niets meer over van de rivier. Door de hoge temperaturen in het gebied - zo'n 37 graden - is de Dreisam volledig opgedroogd en herschapen tot een straat van stenen en boomstammen. En dat nodigt uit tot een 'rivierwandeling'. Zo kan deze man zijn hond uitlaten ín de rivier.

