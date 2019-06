Exclusief voor abonnees Dat heet dan een blij weerzien 05 juni 2019

Een mens zou geloven dat het daar plezant is, bij onze Rode Duivels. Ze hebben elkaar gisteren teruggezien in Tubeke, waar ze voor het eerst deze week trainden in de aanloop naar de EK-kwalificatiematchen tegen Kazachstan en Schotland. Bondscoach Martínez hield het luchtig. Er was zelfs tijd voor spelletjes, en dat konden Mechele, Tielemans, Lukaku, Januzaj, Praet en Castagne duidelijk appreciëren. Zo'n 500 fans woonden de training bij. Ook Champions League-held Origi verscheen even op de grasmat, maar hij mocht al snel gaan uitrusten van de finale vorig weekend.

