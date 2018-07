Dat heet dan 'animatie voor groot en klein' 06 juli 2018

Een gezin uit Halle kreeg tijdens een all-invakantie in een Frans viersterrenhotel een wel erg pikante animatieservice. Aan het zwembad van Les Amandiers in Arles was er woensdagavond een fotoshoot met een lingeriemodel, gehuld in een doorzichtige beha en jarretellen. "Mijn kinderen van 9 en 11 waren nog wakker, net als heel wat andere kleintjes in het kindvriendelijke hotel", reageert vakantieganger Laurent. "Het duurde bijna een kwartier voor de vrouw werd weggehaald." Het hotel verontschuldigde zich. "Dit was uiteraard niet de bedoeling. We gaven toestemming voor een shoot, maar wisten niet dat het om pikante foto's ging." Laurent deed zijn beklag bij reisbureau TUI. Daar beloven ze uit te zoeken wat er fout is gelopen.

