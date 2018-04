Dát doen kinderen dus als ze geen huiswerk krijgen 19 april 2018

Geen enkele juf of meester die huiswerk meegaf, niets te zien op de kinderzenders en een stralende dag met temperaturen tot 27 graden: het was het perfecte recept voor de 11de buitenspeeldag. In 257 steden en gemeenten - een record - werden duizenden kinderen en jongeren met tal van activiteiten uit hun zetel gelokt. In Lummen konden ze onder meer met hun step over een parcours racen, in Anderlecht was er een verwoede zakloop-race en in Gent werden eendjes gevist. Wie graag eens in de boksring stond, werd op z'n wenken bediend in Wommelgem. Dat de bokshandschoenen een tikkeltje te groot waren, maakte het des te plezanter.

