Dash ONZE OPINIE 05 mei 2018

00u00 0

"De 'dash' is uit de ploeg." Het hoge woord is eruit en het komt zoals gebruikelijk van de grote baas van de regering, Bart De Wever. Hij spreekt het niet letterlijk uit, maar de facto bedoelt de N-VA-voorzitter dat de aanstormende gemeenteraadsverkiezingen Michel I in een staat van lopende zaken hebben gebracht. Een toestand waarin de grote beslissingen die wél nog genomen worden in de praktijk niet veel verder reiken dan het blikje een eind vooruit schoppen. Energiepact, zware beroepen of begrotingsevenwicht: 'We doen het morgen', zou Belgian Asociality zingen.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN