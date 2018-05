Dashcams in elke politieauto (als korpschef dat wil) Stéphanie Romans

24 mei 2018

05u00 0 De Krant Vanaf morgen mogen politieauto's een dashcam achter de voorruit hebben om interventies te filmen. Dat staat in de nieuwe camerawet van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) die morgen officieel ingaat.

Politievakbond Sypol riep gisteren op om dashcams in politievoertuigen te plaatsen, naar aanleiding van de politieachtervolging waarbij de 2-jarige peuter Mawda Shawri omkwam door een politieschot. Politiediensten en lokale korpsen mogen zelf beslissen of ze dashcams in hun voertuigen zullen plaatsen

Een week na Mawda's dood is er nog steeds onduidelijkheid over de achtervolging: kon de politie zien dat het busje vol met mensen zat? Probeerde de bestelwagen de politiewagens te rammen? "Als de achtervolgende politiewagens een dashbordcamera gehad hadden, zou er nu al volledige klaarheid zijn over wat er zich gedurende de hele achtervolging had afgespeeld", vindt politiebond Sypol.

Volgens de wet mogen enkel voertuigen met politiestrepen een dashcam hebben. Agenten mogen de camera pas inschakelen bij een interventie. Ze mogen dus niet lukraak filmen in de hoop overtredingen vast te leggen. De politie mag de video's een jaar lang opslaan. De eerste maand hebben alle politiediensten toegang tot het beeldmateriaal, daarna moet de Procureur des Konings toestemming geven. De regels gelden ook voor camera's op het lichaam van agenten. (SRB)